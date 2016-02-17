ضبط شخص يزور المحررات الرسمية للحصول على الأموال من المواطنين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواطن يزور المحررات الرسمية للحصول على المال من المواطنين، حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بأمن الدقهلية مفادها قيام مواطن سبق اتهامه فى 6 قضايا تزوير بمعاودة نشاطه الإجرامى فى مجال اصطناع أكلاشيهات الأختام الحكومية المقلدة وتزوير الأوراق الرسمية، لبيعها لراغبى استخراج تلك المحررات بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأمن العام القطاع تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، حيث تم ضبط عدد من شهادات الإعفاء النهائى المقلدة المنسوب صدورها لوزارة الدفاع - عدد كبير من الاستيكارات البلاستيكية بها علامات مائية تستخدم فى تزوير شهادات الخدمة العسكرية - عدد من الشهادات المقلدة المنسوب صدورها لجامعة المنصورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية - جهاز كمبيوتر يستخدمه فى نشاطه غير المشروع، وأحاله اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام للنيابة.