أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير أمن الجيزة والمباحث يصلان إلى موقع استهداف "كمين المرازيق"

Google+ Print
مدير أمن الجيزة والمباحث يصلان إلى موقع استهداف "كمين المرازيق" مدير أمن الجيزة والمباحث يصلان إلى موقع استهداف "كمين المرازيق"
وصل اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير المباحث، منذ قليل، إلى موقع استشهاد أمين الشرطة، بعد استهداف عناصر إرهابية كمين المرازيق بمنطقة البدرشين بالجيزة.

كان مدير المباحث قال لـ"اليوم السابع"، إن ملثمين يستقلان دراجة بخارية نفذا العملية الإرهابية التى أدت إلى استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين.

وأضاف شلبى، أن المتهمين أطلقا وابلا من الأعيرة النارية من أعلى الدراجة البخارية، أثناء وجود كمين وفروا إلى منطقة زراعية.


>"مباحث الجيزة": ملثمان يستقلان دراجة بخارية وراء استهداف كمين المرازيق

الداخلية: استشهاد أمين شرطة وإصابة اثنين فى هجوم على كمين بالجيزة (تحديث)

نشر أكمنة لضبط منفذى الهجوم على "كمين المرازيق" بالجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365