مدير أمن الجيزة والمباحث يصلان إلى موقع استهداف "كمين المرازيق"

وصل اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير المباحث، منذ قليل، إلى موقع استشهاد أمين الشرطة، بعد استهداف عناصر إرهابية كمين المرازيق بمنطقة البدرشين بالجيزة.

كان مدير المباحث قال لـ"اليوم السابع"، إن ملثمين يستقلان دراجة بخارية نفذا العملية الإرهابية التى أدت إلى استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين.

وأضاف شلبى، أن المتهمين أطلقا وابلا من الأعيرة النارية من أعلى الدراجة البخارية، أثناء وجود كمين وفروا إلى منطقة زراعية.

"مباحث الجيزة": ملثمان يستقلان دراجة بخارية وراء استهداف كمين المرازيق

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