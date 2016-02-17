ضبط موظف ببريد حلوان لم يسلم خطابات بريدية للمواطنين لمدة عام

تمكنت شرطة البريد من ضبط موظف لم يسلم خطابات بعهدته للمواطنين لمدة عام وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد بإشراف اللواء سمير عبد المنعم مدير شرطة البريد مفادها وجود إهمال وتلاعب بأعمال توزيع الخطابات المسجلة والعادية بمنطقة بريد حلوان.

وتوصلت تحريات العميد على حبيب مدير مباحث شرطة البريد إلى أن "شعبان.ا" 28 سنة وكيل مكتب بريد العطيات – التابع لمنطقة بريد حلوان مقيم دائرة مركز شرطة الصف – الجيزة، بعدم تسليمه 78 خطابا مسجلا عهدته والمرسلة لعملاء محل عمله، والاحتفاظ بها بالمكتب لمدة قاربت العام .

وتم ضبط الموظف وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة مبرراً ذلك لضغط العمل، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 4 أحوال إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم لمركز شرطة الصف لقيده وعرضه على النيابة.