أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط موظف ببريد حلوان لم يسلم خطابات بريدية للمواطنين لمدة عام

Google+ Print
ضبط موظف ببريد حلوان لم يسلم خطابات بريدية للمواطنين لمدة عام ضبط موظف ببريد حلوان لم يسلم خطابات بريدية للمواطنين لمدة عام
تمكنت شرطة البريد من ضبط موظف لم يسلم خطابات بعهدته للمواطنين لمدة عام وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد بإشراف اللواء سمير عبد المنعم مدير شرطة البريد مفادها وجود إهمال وتلاعب بأعمال توزيع الخطابات المسجلة والعادية بمنطقة بريد حلوان.

وتوصلت تحريات العميد على حبيب مدير مباحث شرطة البريد إلى أن "شعبان.ا" 28 سنة وكيل مكتب بريد العطيات – التابع لمنطقة بريد حلوان مقيم دائرة مركز شرطة الصف – الجيزة، بعدم تسليمه 78 خطابا مسجلا عهدته والمرسلة لعملاء محل عمله، والاحتفاظ بها بالمكتب لمدة قاربت العام .

وتم ضبط الموظف وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة مبرراً ذلك لضغط العمل، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 4 أحوال إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم لمركز شرطة الصف لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365