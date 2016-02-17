محامى ضحية النصب بدكرنس: موكلى نظف محيط المحكمة بعد شرائها

قال ماجد الحنبلى المحامى، إن نصاب باع محكمة دكرنس لموكله إبراهيم الخضرى بمبلغ 2 مليون وعشرة آلاف جنيه، مضيفاً أن النصاب حاول التحصل على أكبر مبلغ، وأخذ المجنى عليه ودخل وزارة العدل وبدأ فى إجراءات رسمية لبيع المحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أمس، أنه حصل على طلب لبيع المحكمة بمبلغ 800 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المجنى عليه جار للمكان، وأخبره النصاب بأن المحكمة خاضعة للمزاد العلنى، ويستطيع عن طريق شخصية مهمة بيعها له عن طريق البيع المباشر.

وأوضح أن المبالغ التى كان يتحصلها النصاب كانت بناء على إيصالات منسوبة لوزارة العدل، مكتوب عليها اسمى مساعد وزير العدل وأمين الخزنة، مؤكداً أن الإيصالات مزورة.

وأشار الحنبلى، إلى أن النيابة العامة قالت بأنه لا يوجد محاكم يتم بيعها والمحاكم من اختصاص هيئة الأبنية، ولا أشخاص يشترون محاكم، موضحاً أن الضحية مريض بسبب الحكم، وحصل على أشد حكم فى قضية تزوير، عشر سنوات سجن مشدد.

وذكر الحنبلى، أن النصاب اشتغل نفسيا واجتماعياً على المجنى عليه، وجاء بشخصين قاموا بقياس مساحة المحكمة، باعتبار أحدهما خبيرا بوزارة العدل والآخر من هيئة المساحة، لافتاً إلى أن المجنى عليه بدأ فى تنظيف المنطقة المحيطة بالمحكمة، مؤكدا أنه مع متحصلات آخر مبلغ للنصب، حجز طيران إلى دبى، وسافر، حيث إن عند تقديم الشكوى يكون النصاب خارج البلاد.

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