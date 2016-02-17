قناة السويس تنظم ورشة عمل عن برنامج "نيوتن"

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات ورشة عمل عن برنامج نيوتن – مشتركة بين المملكة المتحدة البريطانية وجمهورية مصر العربية بقاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها البروفسير فانيتا أندريا.

يهدف البرنامج إلى تسهيل بناء قدرات الأفراد من خلال منحة دراسية كاملة ويمنح البرنامج حوالى 60 منحة سنويا فى مختلف الجامعات المصرية، ويستهدف جمع قطاعات البحث العلمى والابتكارات البريطانية والمصرية للتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات التى تواجه مصر فى مجال التنمية الاقتصادية و فى مجال البحث والابتكار يعطى البرنامج قدرة أكبر البحث العلمى فى مصر، وبناء الشراكات البحثية بين المؤسسات البحثية البريطانية والمصرية.

الهدف العام لـ"نيوتن" هو التنمية الاقتصادية فى مصر، وأن تكون قادرة على إثبات كيفية إسهام بحوث الدكتوراة الخاصة بهم فى التنمية الاقتصادية لمصر، ويغطى صندوق نيوتن مشرفة ثلاث فئات واسعة من النشاط "بناء المهارات والقدرات، التعاون فى مجال الأبحاث حول موضوعات التنمية، الابتكار من الجامعات إلى الصناعة" وذلك فى المجالات ذات الأولوية الرئيسية للحكومة المصرية، الإدارة المستدامة للمياه، الطاقة، الإنتاج الغذائى المستدام، علم الآثار والتراث الثقافى، الرعاية الصحية بأسعار معقولة وشاملة.

وأكد الدكتور عبد الرؤف عبد الرحمن مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن الورشة تأتى فى إطار حرص الجامعة على تكوين فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم فى كتابة المقترحات البحثية للتقدم للهيئات العالمية لدعم العملية البحثية والمشروعات البحثية بجامعة قناة السويس مشيرا إلى أن هذه الورشة من أولى الورش العالمية التى تقدمها الكلية لأعضاء هيئة التدريس.



>