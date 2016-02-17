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بالصور.. إعلام طنطا ينظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا"

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بالصور.. إعلام طنطا ينظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا" بالصور.. إعلام طنطا ينظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا"
نظم مجمع إعلام طنطا ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة بعنوان " تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا" وحاضر فيها الدكتورة ، رانيا الكيلانى أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب ، جامعة طنطا ، و ميرفت الغندور عضو المجلس القومى للمرأة.

وأكدت الغندور على الدور الهام الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة ، فى إطار النهوض بالمرأة من خلال ، برنامج تنموى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ، وأيضا سياسيا وعلميا في جميع القرى والنجوع، طبقا لأولويات حاجة هذه القرى، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى المرأة فى جميع المجالات بالإضافة للمشاريع التى ساهم بها فى تنمية ودعم الأسر الفقيرة .

وتحدثت الدكتورة رانيا الكيلانى عن مفهوم تمكين المرأة ، ويعنى دعم المرأة ووقايتها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها حيث إنها مشكلة عالمية وليست محلية فقط.

وأشارت إلى العوامل التى تحول دون تمكين المرأة ، ومنها ، العلاقات الاجتماعية المتمثلة فى عدم العدالة فى تقسيم الأعمال بين الرجل والمرأة ، و نقص الإشراف على الموارد الإنتاجية قبيل الأرض وممتلكاتها، وصوت المرأة فى مراكز القيادة حيث إنه لا يزال أقلية فى الأحزاب والبرلمان ومجلس الوزراء والتشكيل الوزارى.

وأكدت على أن الحل الوحيد للقضاء على هذه العوامل هو تغير هذه الأفكار والموروثات الثقافية التى نتوارثها، جيلا بعد جيل ، أيضا تحقيق الهوية من خلال العلاقات الاجتماعية والأسر والمؤسسات .

أعد اللقاء ونفذه دينا محمد ، وهمت أنور أخصائيو الإعلام ، تحت إشراف مجدى صبحى مدير المجمع الاعلامى بطنطا ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا ، وفاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لشرق ووسط الدلتا.

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (1)

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (2)

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (3)

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (4)

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (5)

ندوة بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بجامعة طنطا (6)
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