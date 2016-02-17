رئيس جامعة القاهرة : اتفقت مع مدير أمن الجيزة على آلية تأمين حفل الكينج

كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أنه عقد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، مع مدير أمن الجيزة للاتفاق على آلية تأمين حفل الفنان الكبير محمد منير بالجامعة.

وقال نصار إن الاجتماع تطرق لكل ما يدور فى الأذهان حول تأمين حفل الفنان الكبير محمد منير، مؤكدا أن الشرطة ستتولى تأمين الجامعة من الخارج؛ للتأكد من عدم وجود أى تجاوزات من قبل المشاركين فى الحفل أو غيرهم، مشيرا إلى أن حفل الكينج سيتم تنظيمه على أعلى مستوى لصالح طلاب جامعة القاهرة والعاملين بها.

وأضاف نصار أن أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة سيتولون مسئولية تأمين حرم الجامعة من الداخل خلال الحفل، مؤكدا أن الأمن الإدارى لديه من التنظيم ما يقدر به على تأمين الحفل بشكل كامل.

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