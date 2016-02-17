أمير مرتضى منصور: رفضنا التعاقد مع مدرب ألمانى لتورطه فى قضية مخدرات

أكد أمير مرتضى منصور عضو اللجنة الفنية لنادى الزمالك، المكلفة باختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، لخلافة أحمد حسام ميدو الذى تمت إقالته، أنه تم عرض اسم مدرب ألمانى كبير لتولى قيادة أولاد ميت عقبة، إلا أنه تم رفضه بعد أن اتضح أنه كان متورطاً فى قضية الاتجار فى المخدرات منذ 10 سنوات، ويظهر ذلك خلال استخراجه صحيفة الحالة الجنائية، مما يمنعه من العمل حالياً.

وكشف أمير، سر رفض البرتغالى جوزفالدو فيريرا العودة للقلعة البيضاء رغم إقالته من قيادة السد القطرى، مؤكداً أن "فيريرا" كان من أول الأسماء المرشحة لقيادة أولاد ميت عقبة خلفاً لميدو، نافياً ما تردد حول رفض مرتضى منصور عودة الثعلب البرتغالى لمجرد العند دون النظر لمصلحة القلعة البيضاء، مضيفاً أنه عرض على فيريرا العودة إلا أن الأخير رفض وأكد أنه من غير المنطقى أن يعود لنادى كان يتقاضى فيه 48 ألف دولار شهرياً، بعد أن عمل فى نادى السد القطرى وتقاضى 200 ألف دولار.

أوضح عضو اللجنة الفنية للزمالك، أن فيريرا تلقى عدد من العروض لتولى قيادة أندية بالخليج، وأنه سيتقاضى 150 ألف دولار كحد أدنى فى تلك الأندية، ومن غير المنطقى أن يعود للقلهة البيضاء ويترك تلك المبالغ الضخمة.

أضاف أمير خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أن فيريرا المدرب الوحيد الذى أستمر فى عهد مرتضى منصور لـ 42 مباراة، متسائلاً: "هل هيستمر المدرب لـ 42 مباراة فى ظل وجود تدخل فى عمله؟! فيريرا ممشيش إلا بسبب العرض القطرى الضخم".

وعن البرتغالى فييرا أكد أمير مرتضى، أن الخواجة عرض العودة للقلعة البيضاء، وتم إختباره بعرض تولى قيادة الفريق قبل لقاء الأهلى إلا أنه رفض، بالاضافة إلى طلبات أخرى منها استمراره فى العمل محللاً بقنوات "بي ان سبورت".

وأكد عضو اللجنة، أنه تم حصر اسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك، فى ثلاثة أسماء، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بمقابلة شخصياً لدراستهم والتعرف على سماتهم الشخصية قبل التعاقد مع أحدهما بشكل رسمى، فضلاً عن عرض الظروف التى يمر بها النادى وكافة امكانيات الفريق المتاحة.

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