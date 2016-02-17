انتحار مجند بالمنوفية بطلقة فى الصدر عقب تلقيه اتصالا تليفونيا

انتحر مجند منذ قليل، مقيم بمحافظة أسيوط، بإطلاق رصاصة فى صدره من سلاحه الميرى، حال تلقيه اتصال هاتفى من منزله، أثناء وجوده فى الخدمة باستاد شبين الكوم الرياضى، ونُقِلَ إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بإطلاق "مايكل. ج. م" 20 سنة، بإطلاق رصاصة من سلاحه الميرى فى صدره أدت إلى وفاته فى الحال، بعد تلقيه اتصال هاتفى من منزله أثناء وجوده فى الخدمة باستاد شبين الكوم الرياضى.

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