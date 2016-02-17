موجز الصحافة المحلية: البنك المركزى ينفى الاتجاه لتعويم الجنيه

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "المركزى ينفى الاتجاه لتعويم الجنيه"، وتفاصيل الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى لتوفير الدولار والعملات الأجنبية بعد ارتفاع الدولار واقترابه من 9.5 جنيه فى السوق السوداء، وإعلان البنك الأهلى إعادة تنظيم حدود كروت الدفع لمنع عمليات الاتجار فى السلع بالخارج.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" وفاة الدكتور بطرس بطرس غالى، عميد الدبلوماسية العالمية، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الفرانكفونية الأسبق والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث ولد الراحل عام 1922 وشغل منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة من 1 يناير 1992 وحتى يناير 1997، ولم تمتد رئاسته لفترة ثانية أمينا عاما للمنظمة الدولية بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو بعد انتقادها له.

وقالت صحيفة "الأخبار" إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حددت 357 جنيها للمتر الواحد فى الأراضى المخالفة بشرط أن يتم السداد فورا، أو 500 جنيه فى حالة التقسيط على 4 سنوات بفائدة مركبة اضافة إلى 2? غرامة.. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة.. ووافق مجلس إدارة الهيئة على وضع قواعد لتقنين أراضى وضع اليد وعرضها خلال 5 أيام لإقرارها.. ووافق المجلس على التصرف فى 40 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد بشمال سيناء للبيع بالمزاد العلنى.. كما وافق على فسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط الانتفاع بقرى الاستصلاح.. من ناحية أخرى تبدأ الحكومة خلال الأيام المقبلة إجراءات استرداد مستحقات الدولة بطرق مصر - إسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوى المتقاعسين عن الدفع.

وكشفت صحيفة "المصرى اليوم" بمستندات رسمية عن وجود أكثر من 900 عربة سكة حديد، تمثل أكثر من 40% من أسطول العربات المميزة، والمطورة تنقل أكثر من 400 مليون راكب سنوياً تسير على "بواجى" – الوحدة الكاملة للعجل - منتهية الصلاحية، وأوضحت المستندات، التى حصلت "المصرى اليوم" على صورة منها، أن البواجى وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً ومتهالكة، وتنذر بحوادث.

وحصلت صحيفة "الشروق" على تصريحات خاصة من سعد الجيوشى وزير النقل، قال خلالها إن الوزارة ستقدم ملفا كاملا للحكومة ولمجلس النواب حول دراسة الوزارة لزيادة قيمة تذكرة مترو الأنفاق، وآلية تطبيقها على فئات محددة من الركاب، وأضاف الجيوشى، مضيفاً أن الوزارة وضعت خطة لزيادة تذكرة المترو بنسبة معقولة، لوقف نزيف خسائر الشركة منذ سنوات، وآخرها الأرقام الرسمية التى تم الكشف عنها خلال الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التى انعقدت يوم الأحد الماضى، وأشارت إلى أن خسائر المترو وصلت إلى 168 مليون جنيه، خلال العام الماضى، منوها إلى أن رأس مال شركة المترو 40 مليون جنيه، وهى المعادلة التى يجب معها وفقا للوائح إصدار قرار بحل شركة المترو بسبب تعدى خسائرها قيمة رأس مالها.

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"اليوم السابع": "المركزى" ينفى الاتجاه لـ"تعويم" الجنيه