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وزير خارجية فرنسا: بطرس غالى كان رجل دولة يتسم بالشجاعة والإصرار

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وزير خارجية فرنسا: بطرس غالى كان رجل دولة يتسم بالشجاعة والإصرار وزير خارجية فرنسا: بطرس غالى كان رجل دولة يتسم بالشجاعة والإصرار

أخبار فرنسا


>نعى وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرو، الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذى وافته المنية أمس الثلاثاء فى مستشفيات بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

وقال جون مارك إيرو، فى بيان اليوم الثلاثاء، "علمت بعميق الأسى نبأ وفاة بطرس بطرس غالى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية للفرانكوفونية".

وشدد على أن المجتمع الدولى وخاصة التى شهدت مولد بطرس غالى وتشرفت به، فقدا برحيله رجل دولة يتسم بالشجاعة والإصرار.
>وقدم الوزير الفرنسى تحية إجلال لبطرس غالى، مشدد على جهوده الدؤوبة فى خدمة السلام على الصعيد الوطنى والدولى، فضلا عن جهوده لإصلاح الأمم المتحدة.

كما أثنى جون مارك ايرو على دور د.بطرس غالى كمدافع قوى عن التحرر والتفاهم بين الشعوب، مؤكدا آنه عمل بلا كلل لتعزيز الفرانكوفونية.

واختتم وزير خارجية فرنسا بيانه بالإعراب عن تعاطفه وتعازيه للشعب المصرى ولأسرة وأقرباء بطرس غالى.

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