بسبب هيفاء وهبي... محام مصري يطالب بحبس محمد سعد

أكد المحامي سمير صبري أنّه رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد سعد، بعد مشاهدة حلقته في برنامج "وش السعد" مع المغنية هيفاء وهبي.

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ ما شاهده يُعرض عبر الشاشة الصغيرة مهزلة أخلاقية وتحريض واضح على الفسق.

وأضاف أنه طالب في دعواه بحبس محمد سعد، بسبب بثه فضيحة أخلاقية في البيوت المصرية والعربية، وقال إنّ ما حصل لا يمكن الصمت حياله بتاتاً.

وأضاف أنه لم يكتفِ بالدعوى القضائية فقط، بل قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بإيقاف برنامج "وش السعد" مرفقاً بتسجيل عن الحلقة الأولى التي عرضت، وكانت هيفاء ضيفة فيها، معتبراً أن التسجيل يحمل كلّ الجرائم الأخلاقية من إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة.

وكانت الحلقة الأولى من برنامج "وش السعد" قد أثارت ضجة كبيرة لخروج محمد سعد عن المألوف وتقديمه فقرة اعتبرها كلّ من شاهدها إباحية دسمة.