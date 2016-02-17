ابنة شقيقة الصبوحة جانو فغالي تكتب رسالة وداع مؤثّرة وتعتزل

بيروت_ سيدتي نت

أعلنت الفنانة جانو فغالي ابنة نجاة فغالي شقيقة الصبوحة، اعتزالها عالم الغناء الذي احترفته قبل سنوات، لأسباب عدّة أهمها معرفتها أنها لن تصل إلى ما كانت تحلم به في هذا المجال، بعد أن تلقّت الكثير من الوعود لم يتحقق منها شيئاً.

وجاء في رسالة الاعتزال المؤثرة التي كتبتها جانو عبر حسابها الخاص على الفايسبوك:

"أحب أن أقول لمن يحبني ويحب صوتي ...إنني اشكر كل من اهتم بي من اول لحظة قررت ان اغني فيها".

وتابعت جانو "كان حلمي منذ الصغر ...وحلم والدتي التي احبت صوتي وكانت تشجعني وكانت تحلم ان تراني اغني على المسارح ... ولذا تعلمت عزف البيانو والهارمونيكا والميلوديكا والسولفيج ...وعندما تزوجنا احمد وانا وهاجرنا الى اسبانيا لم أنس هذا الحلم وكنت على تواصل دائم مع المايسترو والاب الروحي ميشيل المصري الذي كان يصر انني يجب ان اكون في مصر لأحقق هذا الحلم وهو يؤمن بي وبصوتي ولكنه كان دائما يقول لي ...جيتي متأخر ....جيتي في زمن غلط ....كان يجب ان تبتدي قبل سفرك ".

وعن اعتمادها في الإذاعة المصرية قالت جانو " كان عليّ أن أعتمد من الإذاعة المصرية وأن اعتمدت يمكنني عندها أن اكمل مشواري وإن فشلت لن اكمل بالطبع ...وجاء يوم الامتحان وكان صعباً جداً، غنيت باللغتين اللبنانية والمصرية ....ولم اعلم النتيجة يومها وانتظرت يومين لمعرفة النتيجة ....نجحت واعتمدت . .خالتي صباح اتصلت بي من لبنان وكانت قلقة لانها تعرف مدى صعوبة هذا الامتحان ...وعندما علمت بنجاحي بكت وقالت شرفتيني حبيبتي "..

وعن الصبوحة قالت "منذ اول لحظة وبعد علمها انني اريد ان اخوض هذا العالم نصحتني وقالت لي ...كوني انت ولا تتغيري ولا تغيري التواضع والمحبة والكلمة الحلوة ....وحزنت انني لم اقل لها عن حبي للفن قبل ذلك وخاصة اثناء وجودها المستمر تحت الاضواء ...قالت لي كنا غنينا مع بعض واشتركتي بالمسرحيات معي ".

وقالت إن الصبوحة كانت تساعدها لكنهما كانتا تصطدمان بوعود لا تتحقّق.

وتحدّثت عن الأعمال القليلة التي قدّمتها خلال مسيرتها وعن سيناريوهات أرسلها إليها بعض المنتجين سيناريوهات لأدوار في مسلسلات، وأيضاً وعود من متعهدين لحفلات خارج البلاد ووعود بأن تغني تيتر مسلسلات رمضانية وكانت كلها وعود في الهواء .

وشكرت جانو الإعلام اللبناني والمصري على وجه الخصوص لمساندتهما لها، كما شكرت الراحلة والدتها التي غرست في نفسها بذور المحبة، مؤكّدة أنها لا تعتب على من وعدها ولم يف بوعده. وقالت "فقط أنصح ...لا تعدوا إن كنتم لا تستطيعون أن تفوا بالوعود ...فكم من أحلام وآمال تبنى وتسقط كالرمال ".

وأعلنت جانو أنه يوم 21 فبراير ستكرم الصبوحة مع مجموعة كبيرة من فناني الزمن الجميل، وسيكون هذا التكريم مسك الختام بالنسبة لمرحلتها الفنية الصغيرة التي وصفتها بالمثمرة جداً.

وختمت رسالتها بجملة مؤثرة جاء فيها "جلّ من عرف قدر نفسه ....أنا في مرحلة من العمر ..إن لم أحقّق ما اريد في الفن حتى الآن فقطعاً لن أفعل بعد ذلك".