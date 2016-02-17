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صوفيا فيرغارا تعيد مشهد جنيفر لوبيز مع بيتبول

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الثلاثاء 16-02-2016 20:46

أظهرت صوفيا فيرغارا Sofia Vergara في حفل الغرامي أمس أنها امرأة متعدّدة المواهب. فقد فاجأت الممثلة، البالغة من العمر 43 عاماً، الحضور والمشاهدين بانضمامها إلى المغني بيتبول Pitbull على خشبة المسرح، حيث رقصت إلى جانبه على موسيقى أغنيته El Taxi . 

 

ارتدت Sofia  زياً غريباً، فاعتمرت قبعة، كتب عليها كلمة Taxi، وغطّت جسدها بسيارة أجرة مطرزة بالخرز، ثمّ ما لبثت أن خلعتها، فكشفت عن زيّ ذهبي اللون، ولامع مزيّن بالخرز والترتر .

 

شبّه النقاد إطلالة نجمة الإعلانات الشهيرة بزيّها وشعرها ورقصها بالنجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وأدائها في حفل توزيع جوائز بيلبورد لعام 2014، في لاس فيغاس، مع الفنان بيتبول Pitbull نفسه، حيث أديا أغنية  Ola Ola معاً.

 

شاركت الممثلة الكولومبية الأصل متتبعيها وصلتها الراقصة على انستقرام، بينما كانت تتمرّن عليها وراء الكواليس، وتحديداً في غرفة تبديل الملابس الخاصة بها

 

Sofia Vergara تنقل شهر عسلها الفخم الى إنستقرام

 

 

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