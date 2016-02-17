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Deadpool يخطف المرتبة الأولى

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Deadpool يخطف المرتبة الأولى Deadpool يخطف المرتبة الأولى

الثلاثاء 16-02-2016 20:02

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip حيث حصد 15.3 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني From Vegas to Macau III في المرتبة الرابعة حاصداً 36 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم صيني آخر بعنوان The Monkey King 2 بعد أن سجّل 38 مليون دولار، ودخل فيلم صيني ثالث عنوانه Mei ren yu (The Mermaid) في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 109 مليون دولار، ودخل فيلم Deadpool مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 125 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الخامسة حيث جمع 6.6 مليون دولار، ودخل فيلم Zoolander 2 في المرتبة الرابعة مع 13.9 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم How to Be Single في المرتبة الثالثة حيث جمع 17.9 مليون دولار، وتراجع فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الثانية مع 19.8 مليون دولار، ودخل فيلم Deadpool في المرتبة الأولى مسجلاً رقماً قياسياً على شباك التذاكر الأميركي في شهر شباط بعد أن حصد 132.7 مليون دولار.

في لبنان، تراجع الفيلم اللبناني Cash Flow 2 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 4219 شخص، وتراجع فيلم The Finest Hours الى المرتبة الرابعة مع 4395 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5377 شخص، ودخل فيلم How to Be Single في المرتبة الثانية مع 7513 مشاهد، وبقي فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 8055 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Ride Along 2 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 8884 شخص، ودخل فيلم Pride + Predjudice + Zombies في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 12146 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip حيث شاهده 21180 شخص، وتراجع أيضاً فيلم The Finest Hours الى المرتبة الثانية حيث شاهده 22443 شخص ودخل فيلم How to Be Single مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 28497 شخص.

في ، تراجع فيلم " كدبة كل يوم " الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 728079 جنيه، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الرابعة مع 736630 جنيه، وتراجع أيضاً فيلم The Boy الى المرتبة الثالثة حاصداً مليون و 32273 جنيه، ودخل فيلم "الهرم الرابع" في المرتبة الثانية مع مليون و 538460 جنيه، وصمد فيلم "أوشن 14" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 3 ملايين و 163952 جنيه.

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