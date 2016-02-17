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مدرب الزمالك - برادلي رفض فكرة تدريب الفرسان لهذا السبب

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مدرب الزمالك - برادلي رفض فكرة تدريب الفرسان لهذا السبب مدرب الزمالك - برادلي رفض فكرة تدريب الفرسان لهذا السبب

تستعد اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني القادم للزمالك للسفر إلى الإمارات من أجل التفاوض مباشرة مع المدرب الإنجليزي هاري ريدناب لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات مع ريدناب تسير بشكل جيد جدا على الرغم من تأخر موعد السفر.

كما توصل الطرفان لاتفاق مبدأي على البنود الأساسية التي تجعل ريدناب مديرا فنيا للزمالك فيما تبقى من الموسم الجاري 2015-2016.

وستحسم اللجنة الفنية التي تضم أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وشريف إسلام عضو إدارة التسويق في الزمالك التعاقد مع المدرب خلال رحلة الإمارات.

كما نمى إلى علم FilGoal.com أن الزمالك حاليا يتهيء لكيفية التعامل مع مدرب يتقاضى راتبا ضخما قد يصل إلى مليون ونصف المليون يورو سنويا.

ويبحث الزمالك سُبل الدعم المادي من أجل توفير راتب ريدناب، أو غيره من الأسماء التي يتفاوض حولها النادي الأبيض.

وكان أمير مرتضى قد صرح أن وفد الزمالك يسافر إلى ثلاثة بلاد مختلفة للجلوس مع ثلاثة مدربين على مستوى عال. (طالع التفاصيل)

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