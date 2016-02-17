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بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت +90

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بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت +90 بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت +90

نجح بنفيكا البرتغالي في تحقيق فوزا قاتلا على ضيفه زينيت بطرسبرج الروسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستطاع أصحاب الأرض أن يحققوا الفوز في الدقيقة 91 في دقيقتين قلبتا المباراة رأسا على عقب.

وسيطر بنفيكا منذ البداية على المباراة التي شهدت أيضا سيطرة من زينيت في بعض فترات المباراة.

وكاد بنفيكا أن يسجل في أكثر من مناسبة لولا تألق يوري لوديجين حارس زينيت الذي تألق بشكل رائع أمام هجمات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90 تعرض دومينيكو كريشتكو مدافع زينيت للطرد بعد أن حصل على الإنذار الثاني له خلال المباراة.

قبل أن ينجح جوناس في الدقيقة التالية في أن يسجل هدف الفوز برأسية حول بها الضربة الحرة التي نفذها جايتان.

شاهد هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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