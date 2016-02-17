ليلة_الأبطال – رغم فاعلية تشيلسي.. سان جيرمان عرف كيف يترجم سيطرته

سيطر باريس سان جيرمان على أغلب مجريات مباراته التي أٌقيمت أمام تشيلسي ونجح في الفوز بها، لكن الفريق الإنجليزي كان من الممكن أن يخرج متعادلا بسبب فاعليته.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستحوذ الفريق الفرنسي على الكرة بنسبة 61%، مقابل 39%.

ولكن على الرغم من ذلك فقد سدد سان جيرمان 20 كرة بشكل عام منهم ثماني مرات على مرمى ثيبوت كورتوا.

في المقابل سدد لاعبو تشيلسي الكرة تسع مرات منهم أربع مرات على مرمى كيفن تراب.

وكان تشيلسي قريبا من التعادل أو لدغ سان جيرمان بهدف الانتصار في بعض الفترات لولا تألق دفاع الفريق وحارسه تراب.

ذلك قبل أن يمرر آنخيل دي ماريا تمريرة بينية رائعة استغلها إدينسون كافاني ليمنح الفوز لأثرياء باريس.