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البابا تواضروس يرأس قداس جنازة بطرس غالى بعد غد

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البابا تواضروس يرأس قداس جنازة بطرس غالى بعد غد البابا تواضروس يرأس قداس جنازة بطرس غالى بعد غد
يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعد غد الخميس قداس جنازة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذى توفى اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قداس الجنازة سيقام بالكنيسة البطرسية بالعباسية، عقب الجنازة العسكرية للفقيد الراحل التى ستقام فى يوم الخميس بحضور عدد من قيادات الدولة.
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