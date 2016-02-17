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إردوغان والملك سلمان بحثا الوضع فى سوريا عبر الهاتف

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إردوغان والملك سلمان بحثا الوضع فى سوريا عبر الهاتف إردوغان والملك سلمان بحثا الوضع فى سوريا عبر الهاتف
قالت مصادر فى مكتب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان إنه أجرى محادثة عبر الهاتف مع العاهل السعودى الملك سلمان وقالا إن الهجمات التى تشنها روسيا والقوات الحكومية السورية شمالى حلب مقلقة.

وشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للصراع السورى فى وجود الرئيس بشار الأسد فى السلطة. كما دعا الزعيمان إلى وقف الضربات على المدنيين ورفع الحصارات المفروضة.

وقالا إن الهجمات تزيد الوضع الإنسانى سوءا فى المنطقة.

وبحث الزعيمان أيضا الهجمات التى يشنها حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى على بلدة أعزاز فى شمال سوريا على مقربة من الحدود التركية والقصف الذى يرد به الجيش التركى عليها.
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