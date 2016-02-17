حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني: أشياء لا يجوز العمل بها تمامًا كما خططت فى جبهة العمل، ولكن يجب أن لا تصبح عدوانيًا نتيجة لهذا السبب، يمكن أن تضيع فى الواقع الجهد كله، وتقدم فى العمل يتطلب الكثير من الصبر الآن فلا شىء يأتى بسهولة لك، شخص أقل موهبة مما كنت حان الوقت لامتلاك قدر أكبر من السلطة، لكنه لن يكون لديك مصلحة معه فلا تشتبك فى علاقتك به.

>على الصعيد العاطفى: شريك حياتك لن يكون فى مزاج لإجراء تعديلات فى علاقتكما، وبالتالى فمن الضرورى بالنسبة لك عدم رفع أى قضايا مثيرة للجدل والخلافات الطفيفة تفجر فى صراعات متكاملة، عليك أن تكون حذرا فى الشئون الرومانسية اليوم إذا كنت ترغب فى تجنب الاضطرابات الكبرى.

>برج الأسد على الصعيد الصحي: الحوادث البسيطة هى احتمال قوي، وخصوصا على الطريق؛ لذلك يجب أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم الآن، حتى لو كنت حذرًا، قد يكون سبب وقوع الحادث من قبل تهور الآخرين، لابد من استراتيجية دفاعية وقليلا من اهتمام إضافى يمكن أن يساعد على تجنب المتاعب الكبرى اليوم.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: اليوم سوف يكون مكثف عاطفيًا، وسوف تجلب شغف كبير لكل ما تفعله اليوم والنجاح سيكون نتيجة حتمية،كنت قد تجنبت مشكلة لأنها قريبة جدًا لك، ولكن اليوم هو أفضل يوم لمعالجة هذه القضية ومواجهته وجهًا لوجه.



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