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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 17/2/2016

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 17/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى
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يتمتع مواليد برج الجدى بقدرة على الصبر فى المواقف الصعبة ويحاولون طوال الوقت الوصول إلى أعلى درجات النجاح لديهم القدرة على تجنب المشاكل خاصة فى محيط العمل، يحاول مواليد هذا البرج أن يستمتعون باوقاتهم فى جميع الأحوال صعبة أو سهلة.
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برج الجدى على الصعيد العاطفى
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مواليد برج الجدى يعتبرون الحبيب هو كل دنيتهم لذلك نجدهم أحباء مثاليين يتجنبون المشاكل ويسعون أن تكون الحياة هادئة لكى تسير فى الطريق الصحيح، عليك أن تتجنب الانفعالات حتى لا تؤدى بحياتك إلى طريق مغلق
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على الصعيد الصحى
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تتعرض لكثير من الوعكات الصحية مؤخرا، بسبب الضغوط النفسية لا تتجاهل الأمر وحاول أن تتجنب اسباب الضغط النفسى، لا تلجأ للمهدئات وكن مدركا أن هدوء الأعصاب ينبع برضاك عن نفسك وعن أحوالك.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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أنت أنسان عاطفى بالفطرة وعليك أن تتجنب الحكم بعاطفتك فى المحيط العملى سيكون أمورك أفضل إذا قمت بعمل جدول بالأعمال المؤجلة، لديك كثير من المشاريع التى ستحقق لحياتك الرفاهية والسعادة، ستقابل إنسان من محيط أصدقائك القدماء سيكون له دور كبير وفعال فى دفع عجلة حياتك إلى الأمام لا تتردد فى البوح للحبيب عما فى خاطرك حتى عيرف مقدارة لديك.

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