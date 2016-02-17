حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:>سوف تنتهى من كل الأعمال المكلف بها فى الوقت المحدد لذلك لا تقلق عزيزى الحوت ولا تجعل التوتر يسيطر عليك، ولا بأس من استشارة بعض المختصين فى الأمور التى لا يوجد لديك خبرة كافية بها.

على الصعيد العاطفي

>أنت فى الطريق لفهم ما تريده حقًا من العلاقة الحالية وما تتوقعه منها، قد تدرك أن أهداف حياتك لا تتوافق ع شريكك الحالى، ومع ذلك فكر جيد جدًا قبل إتخاذ أى قرارت جذرية فى حياتك حتى لا تندم مستقبلاً.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الصحة الجيدة مفتاح السعادة وأنك لن تستطيع أن تستمع بأى شىء إذا كنت تنغمس فى العادات التى تضر صحتك بشكل كبير، اليوم مناسب تمامًا لكى تقوم بتغيير تلك العادات حتى تنعم بحياة أفضل وأكثر صحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>يسيطر عليك التفاؤل اليوم حاول نشر طاقتك الإيجابية، هذا من شأنة أن يقضى على التوتر الذى أصاب علاقتك ببعض المحيطين بك الفترة السابقة. عليك أن تكون أكثر مرونة فى العمل وتتقبل المزاح والمرح مع الآخرين.