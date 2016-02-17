حظك اليوم برج الثور الأربعاء 17/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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تحقق سبقًا على الصعيد المهنى اليوم ويمكنك الحصول على فرص للانتقال من عمل إلى آخر يمنحك فرصًا أكبر وحرية أكبر فى مجال العمل، ولكن كن حذرًا من العروض الاحتيالية التى تهدف فى المقام الأول إلى استغلالك.من المهم أن تتواصل مع شريكك بوضوح وتتحدثان حول الرغبات والاحتياجات الخاصة بكل منكما بطريقة واضحة تمامًا لأن الغموض وعدم وضوح الاتصال يخلق التباسًا وسوء تفاهم قوى فى العلاقة به وهذا يوم مناسب لإزالة كل سوء فهم وتجديد حيوية العلاقة بينكما.تبذل جهدًا كبيرًا من أجل ضبط نفسك فى الأيام الأخيرة ولكن كل ما تبذله من جهود ينعكس بالسلب على حالتك الصحية وتركيزك وشعورك بالتوتر وضغط الدم، وقد تواجه مشكلات لها علاقة بالجهاز الهضمى إذا كنت ممن يعانون القولون العصبي.كل شيء يسير كما خططت له اليوم وكل ما تبذله من جهد سترى نتائجه سريعًا حتى أنك قد تعوض الخسائر التى لحقت بك فى الوقت السابق، ونتيجة لذلك تميل للتفاؤل أكثر اليوم لكن حاول ألا تتصرف بتهور وتجازف كثيرًا.