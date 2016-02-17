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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني: ستزداد ضغوط العمل، فى الواقع كنت بعيدًا عن الأنشطة التى تستمتع بها، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء لذلك ستستطيع أن تسعد نفسك من الأشياء الصغيرة فى الحياة، وسوف تثبت أنها مرضية جدًا، وسيتم توفير بعض النفقات غير الضرورية اليوم.
>برج القوس على الصعيد العاطفي: كنت تميل إلى تجاهل حياة الحب وشريك حياتك كما كنت تكرس المزيد من الوقت لعملك والمهنية وفهم شريك حياتك تماما، ولكن الآن قد تكون هذه علامة على نفاد الصبر، حاول الإهتمام بالحياة الشخصية الخاصة بك قبل أن تتطور إلى أزمة متكاملة.
>برج القوس على الصعيد الصحي: تحتاج إلى أن تكون متواضعا مع أصدقائك، وهذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلا من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك أن تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.
>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: أنت فى عجلة فى أمرك تحتاج إلى إبطاء لأن هناك محاولة لإنهاء كل ما تبذله من وظائف فى عجلة من أمرنا يؤدى إلى الأخطاء التى قد تدفعك للوم، عليك أن تكون حذرا وإيلاء مزيد من الاهتمام بالتفاصيل من أجل استكمال المهمة بطريقة مرضية.


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