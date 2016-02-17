حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 17/2/2016

كتبت: سلمى الدمرداش

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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الجدال فى أى وقت لن يفيدك فى محيط العمل، تتعجل فى إطلاق الأحكام على الأمور دون دراية بتفاصيلها، ما يجعلك تظهر بمظهر سيء أمام المحيطين بك، حاول أن تتأنى فى الحديث وإصدار قرارتك، وتعرف على بواطن الأمور حتى يكون جدالك على حق، واتبع هذا الأسلوب فى أفكارك للعمل أيضًا.غرورك فى الحديث وثقتك الزائدة، تجعل المحيطين بك ينفرون من التعامل معك، ولأن الأنانية من أخطر عيوبك، حاول أن تسيطر على هذه الصفة السيئة، حتى لا تخسر أشخاصًا مقربين منك، فلا يمكن أن تسير المعاملات فى اتجاه واحد فقط، الأخذ يجب أن يقابل بالعطاء.حالتك الصحية مستقرة، لكنك لن تسلم من تقلبات الجو، احذر من حالات البرد المفاجئ، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى، نوعًا من الوقاية، ولا تهمل فى عدد ساعات نومك، ولا تنس قسطاً يومياً قليلاً من الراحة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش يوم ملىء بالمشكلات بسبب بعض صفاته السلبية التى تظهر على مستوى تعاملاته، مثل الأنانية والغرور والثقة الزائدة، وبالطبع الجدال الذى يعتبره برج الدلو من أساسيات حياته، ولا يمكن أن يفعل شىء دون جدال، حتى إن كان هو الشخص المخطئ.