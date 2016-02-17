حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>الأوقات الصعبة قد ولت لقد تعاملت بنجاح مع كل العقبات، يمكنك الآن البدأ فى الأسترخاء فالضغط سوف يقل بشكل ملحوظ، ربما تحظى ببعض من المكاسب المالية لطالما انتظرتها وسعيت إليها من فترة هذا هو الوقت المناسب لأستخدام تلك المكاسب فى استثمارات طويلة الأجل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي

>يجب أن تفكر فى علاقتك مع الشريك بنظرة عملية ومنطقية القلب وحده لا يفيد عزيزى السرطان حاول أن توافق بين العقل والعاطفة حتى تحظى بعلاقة ناضجة وناجحة لا تندم عليها مستقبلاً.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>مطالب عملك كثيرة هذة الأيام ما يجعلك تهمل صحتك بشكل ملحوظ، من الممكن أن تستقيظ مبكرا وتحاول الذهاب إلى عملك عن طريق المشى فذلك من شأنة أن ينعكس إيجابيا على نشاطك العقلى والجسدى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>تشعر اليوم بكثير من الخمول وتريد قضاء بعض الوقت فى المنزل، لا بأس عزيزى السرطان فى بعض الأسترخاء ولكن حاول استغلال هذا الوقت فى تعلم بعض الأمور التى تطور من عملك ودراستك.