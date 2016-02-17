أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17/2/2016
على الصعيد المهني:
>الأوقات الصعبة قد ولت لقد تعاملت بنجاح مع كل العقبات، يمكنك الآن البدأ فى الأسترخاء فالضغط سوف يقل بشكل ملحوظ، ربما تحظى ببعض من المكاسب المالية لطالما انتظرتها وسعيت إليها من فترة هذا هو الوقت المناسب لأستخدام تلك المكاسب فى استثمارات طويلة الأجل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي
>يجب أن تفكر فى علاقتك مع الشريك بنظرة عملية ومنطقية القلب وحده لا يفيد عزيزى السرطان حاول أن توافق بين العقل والعاطفة حتى تحظى بعلاقة ناضجة وناجحة لا تندم عليها مستقبلاً.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>مطالب عملك كثيرة هذة الأيام ما يجعلك تهمل صحتك بشكل ملحوظ، من الممكن أن تستقيظ مبكرا وتحاول الذهاب إلى عملك عن طريق المشى فذلك من شأنة أن ينعكس إيجابيا على نشاطك العقلى والجسدى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>تشعر اليوم بكثير من الخمول وتريد قضاء بعض الوقت فى المنزل، لا بأس عزيزى السرطان فى بعض الأسترخاء ولكن حاول استغلال هذا الوقت فى تعلم بعض الأمور التى تطور من عملك ودراستك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى