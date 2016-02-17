حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>عرض عمل جيد قد يكون فى الطريق إليك، قد تكون لا تفكر فى تغيير وظيفتك فى الوقت الحالى أو حتى تكون راضيًا عن وضعك فى العمل ولكن فكر جيدًا العمل الجديد قد يكون فرصة رائعة ستفتح لك أفاقا لمستقبل ناجح.

على الصعيد العاطفي

>سوف تحصل على تغيير فى علاقتك يحولها للشكل الرومانسى الذى كنت تبحث عنه من وقت طويل، وقت مناسب لأتخاذ قرارت حاسمة فى علاقتك مع الشريك ولكن حاول دائمًا أن يصاحب عقلك أى قرار تتخذه ولا تعتمد فقط على العاطفة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>احذر من الأمراض التى قد تنتقل إليك عن طريق العدوى، ولا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا فى حالة شعورك بأى وعكة صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>الحياة قد تجعلك أمام خيارين لا ثالث لهما وعليك أتخاذ القرار المناسب، قد يكون ذلك صعب ومؤلم بالنسبة لك تحمل خسارة أى منهم، استمع إلى قلبك سيساعد فى إيجاد الطريق!. فى وقت فراغك أصنع قائمة من الأهداف وحدد أولوياتك فى الفترة القادمة وأبدأ فى التنفيذ..