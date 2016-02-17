أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17/2/2016
على الصعيد المهني:
>عرض عمل جيد قد يكون فى الطريق إليك، قد تكون لا تفكر فى تغيير وظيفتك فى الوقت الحالى أو حتى تكون راضيًا عن وضعك فى العمل ولكن فكر جيدًا العمل الجديد قد يكون فرصة رائعة ستفتح لك أفاقا لمستقبل ناجح.

على الصعيد العاطفي
>سوف تحصل على تغيير فى علاقتك يحولها للشكل الرومانسى الذى كنت تبحث عنه من وقت طويل، وقت مناسب لأتخاذ قرارت حاسمة فى علاقتك مع الشريك ولكن حاول دائمًا أن يصاحب عقلك أى قرار تتخذه ولا تعتمد فقط على العاطفة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
>احذر من الأمراض التى قد تنتقل إليك عن طريق العدوى، ولا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا فى حالة شعورك بأى وعكة صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>الحياة قد تجعلك أمام خيارين لا ثالث لهما وعليك أتخاذ القرار المناسب، قد يكون ذلك صعب ومؤلم بالنسبة لك تحمل خسارة أى منهم، استمع إلى قلبك سيساعد فى إيجاد الطريق!. فى وقت فراغك أصنع قائمة من الأهداف وحدد أولوياتك فى الفترة القادمة وأبدأ فى التنفيذ..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى