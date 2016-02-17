حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 17/2/2016

كتبت: سلمى الدمرداش

الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

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تذبذب الآراء والقرارات لن يتناسب مع الواقع المهنى، فالحياة الخاصة شىء، والحياة المهنية شيء آخر، بالرغم من قدرتك على تولى المناصب القيادية، إلا أن آراءك غير المستقرة، تقلل من كفاءتك عند رؤسائك، ويمكن أن تخسر مجهود بذلته لفترات طويلة، بسبب القرارات المتغيرة.الذكاء وحده لا يكفى، طبيعة شخصيتك التى تميل دائماً نحو الأشياء العملية، تجعل شريك حياتك فى احتياج عاطفى مستمر، أنت تجيد لغة الحوار، لكنك لا تستثمر ذلك مع الحبيب، حاول ان تتحدث أكثر وتعبر عن مشاعرك بشكل واضح، دون اللجوء إلى اسلوب غير مباشر.وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، وتحتاج إلى استعادة نشاطك الجسدى، واللقاء بشخصيات قريبة إلى قلبك، حتى تجدد طاقتك، الأفراط فى تناول الحلويات، سيظهر أثره عليك لاحقاً، فحاول أن تضبط عاداتك الغذائية، حتى تتجنب مشكلاتها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى محيط العمل، بسبب تغير أرائه بشكل مستمر، مما يجعل يظهر شخص غير قادر على اتخاذ القرارت السريعة ويقلل من كفاءته المهنية، والميل إلى الطريقة العملية فى التعبير عن المشاعر يخلق جو غير مستقر بينه وبين الحبيب، والعادات الغذائية الخاطئة، من الممكن ان تكون سبب مشكلات صحية قادمة.