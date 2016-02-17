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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17/2/2016

الميزان على الصعيد المهني:
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تستعيد ريادتك المهنية وتقدم أداء مميزا فى تنفيذ مجموعة من الأفكار الصعبة، وتلقى اهتماماً كبيراً من قبل زملائك، والحوال المالية فى طريقها للتحسن، إلا أن الشعور بالضغط فى العمل لن ينتهى مرة واحدة، حاول أن تنظم وقتك حتى تحافظ على ما وصلت إليه، بعد عناء دام لفترات طويلة.
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على الصعيد العاطفي
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أخبار سارة تسعد قلبك بشدة، وامنية كنت تسعى لتحقيقها منذ فترة كبيرة، ستقترب من تحقيقها خلال الأيام القليلة القادمة، ستأخذ قرارات حاسمة بشكل مؤكد دون تردد، وستجد دعم كبير من المحيطين بك، الذين يلحظوا سعادتك بهذه القرارات، والمفاجئات السعيدة لن تكون بعيدة عنك فى الفترة المقبلة.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:
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حالتك الصحية مستقرة، فقط تحتاج إلى الأستجمام مع الأصدقاء، وممارسة رياضتك المفضلة، وسماع الموسيقى سيحفز حالة الحماس الفكرى والعاطفى التى تعيشها، حافظ على هذه الأجواء واستغلها بشكل جيد ومنظم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة خاصة فى حياته يحسم فيها بعض الأمور الهامة دون التردد الذى لا يفارقه، ومجموعة من المفاجئات السارة تأتى تباعاً، وتخلق عنده جو من الحماس فى المحيط المهنى، والأجواء مناسبة للعودة للهوايات القديمة وممارسة الرياضة المفضلة والخروج مع الأصدقاء.

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مصر 365

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