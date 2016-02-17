حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 17/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى: يلزمك الكثير من التركيز للقيام باستثمارات؛ لتحسين الأمور المالية، تحكم فى نفسك! للتو بعض الخصائص الجديدة، لكن لا تذهب لأى مشروع الآن فكر فقط، لا شئ يستدعى ضغط نفسك اليوم، أفضل لك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

على الصعيد العاطفى: تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك، أنه كان تحت ضغط هائل ولكن كنت قد انشغلت مع كيفية تأثيره عليك وموقف شريك حياتك نحوك، أنت بحاجة إلى أن ندرك أن مطالب الحب الدعم غير المشروط وهذه ليست المرة الأولى للقلق حول ذاتك بدلاً من أن شريك حياتك.

برج الحمل على الصعيد الصحي: يحدث لك اليوم بعض الأمراض البسيطة، قد كنت تعانى من البرد، والسعال أو الصداع،كنت تشعر بألم فى معصمك أو الإصبع، سوف تبطئ وتيرة يومك، لا تبتئس، إذا كان ذلك ممكنا، واتخاذ بقية اليوم للتنزه، غدا سوف تكون العودة فى العمل، تجنب شرب المشروبات الباردة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: التركيز والإدراك هما فى ذروتهما الآن، وهذا يجعلك حساسًا خارج إلى الناس بمحنتك، هذا وسوف تساعدك على إصلاح أى خرق فى الماضي، قد تأتى فى اتصال مع شخص يهمك اليوم، هذا هو الوقت المناسب لتعويض الاختلافات، حتى إذا كان ينطوى على عدد قليل محرجًا.