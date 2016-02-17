حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأربعاء 17 فبراير 2016

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 17 فبراير

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 17/2/2016

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/2/2016

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17/2/2016

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى>يتمتع مواليد برج الجدى بالقدرة على الصبر فى المواقف الصعبة ويحاولون طوال الوقت الوصول إلى أعلى درجات النجاح لديهم القدرة على تجنب المشاكل خاصة فى محيط العمل، يحاول مواليد هذا البرج أن يستمتعون بأوقاتهم فى جميع الأحوال صعبة أو سهلة.>برج الجدى على الصعيد العاطفى..>مواليد برج الجدى يعتبرون الحبيب هو كل دنيتهم لذلك نجدهم أحباء مثاليين يتجنبون المشاكل ويسعون أن تكون الحياة هادئة لكى تسير فى الطريق الصحيح، عليك أن تتجنب الانفعالات حتى لا تؤدى بحياتك إلى طريق مغلق>على الصعيد الصحى..>تتعرض لكثير من الوعكات الصحية مؤخرا، بسبب الضغوط النفسية لا تتجاهل الأمر وحاول أن تتجنب اسباب الضغط النفسى، لا تلجئ للمهدئات وكن مدركا أن هدوء الأعصاب ينبع برضاك عن نفسك وعن أحوالك.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>أنت إنسان عاطفى بالفطرة وعليك أن تتجنب الحكم بعاطفتك فى المحيط العملى سيكون أمورك أفضل إذا قمت بعمل جدول بالأعمال المؤجلة، لديك كثير من المشاريع التى ستحقق لحياتك الرفاهية والسعادة، ستقابل إنسان من محيط أصدقائك القدماء سيكون له دور كبير وفعال فى دفع عجلة حياتك إلى الأمام لا تتردد فى البوح للحبيب عما فى خاطرك حتى يعرف مقداره لديك.>برج الثور على الصعيد المهني:>تحقق سبقًا على الصعيد المهنى اليوم ويمكنك الحصول على فرص للانتقال من عمل إلى آخر يمنحك فرصًا أكبر وحرية أكبر فى مجال العمل، ولكن كن حذرًا من العروض الاحتيالية التى تهدف فى المقام الأول إلى استغلالك.>على الصعيد العاطفي:>من المهم أن تتواصل مع شريكك بوضوح وتتحدثان حول الرغبات والاحتياجات الخاصة بكل منكما بطريقة واضحة تمامًا لأن الغموض وعدم وضوح الاتصال يخلق التباسًا وسوء تفاهم قوى فى العلاقة به وهذا يوم مناسب لإزالة كل سوء فهم وتجديد حيوية العلاقة بينكما.>برج الثور على الصعيد الصحي:>تبذل جهدًا كبيرًا من أجل ضبط نفسك فى الأيام الأخيرة ولكن كل ما تبذله من جهود ينعكس بالسلب على حالتك الصحية وتركيزك وشعورك بالتوتر وضغط الدم، وقد تواجه مشكلات لها علاقة بالجهاز الهضمى إذا كنت ممن يعانون القولون العصبي.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:>كل شيء يسير كما خططت له اليوم وكل ما تبذله من جهد سترى نتائجه سريعًا حتى أنك قد تعوض الخسائر التى لحقت بك فى الوقت السابق، ونتيجة لذلك تميل للتفاؤل أكثر اليوم لكن حاول ألا تتصرف بتهور وتجازف كثيرًا.>برج القوس على الصعيد المهني:> ستزداد ضغوط العمل، فى الواقع كنت بعيدًا عن الأنشطة التى تستمتع بها، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء لذلك ستستطيع أن تسعد نفسك من الأشياء الصغيرة فى الحياة، وسوف تثبت أنها مرضية جدًا، وسيتم توفير بعض النفقات غير الضرورية اليوم.>برج القوس على الصعيد العاطفي:>كنت تميل إلى تجاهل حياة الحب وشريك حياتك كما كنت تكرس المزيد من الوقت لعملك والمهنية وفهم شريك حياتك تماما، ولكن الآن قد تكون هذه علامة على نفاد الصبر، حاول الاهتمام بالحياة الشخصية الخاصة بك قبل أن تتطور إلى أزمة متكاملة.>برج القوس على الصعيد الصحي:>تحتاج إلى أن تكون متواضعا مع أصدقائك، وهذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلا من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك أن تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: أنت فى عجلة فى أمرك تحتاج إلى إبطاء لأن هناك محاولة لإنهاء كل ما تبذله من وظائف فى عجلة من أمرنا يؤدى إلى الأخطاء التى قد تدفعك للوم، عليك أن تكون حذرا وإيلاء مزيد من الاهتمام بالتفاصيل من أجل استكمال المهمة بطريقة مرضية.>برج الأسد على الصعيد المهني:> أشياء لا يجوز العمل بها تماما كما خططت فى جبهة العمل، ولكن يجب أن لا تصبح عدوانيا نتيجة لهذا السبب، يمكن أن تضيع فى الواقع الجهد كله، وتقدم فى العمل يتطلب الكثير من الصبر الآن فلا شيء يأتى بسهولة لك، شخص أقل موهبة مما كنت حان الوقت لامتلاك قدر أكبر من السلطة، لكنه لن يكون لديك مصلحة معه فلا تشتبك فى علاقتك به.>على الصعيد العاطفي:> شريك حياتك لن يكون فى مزاج لإجراء تعديلات فى علاقتكما، وبالتالى فمن الضرورى بالنسبة لك عدم رفع أى قضايا مثيرة للجدل والخلافات الطفيفة تفجر فى صراعات متكاملة، عليك أن تكون حذرا فى الشؤون الرومانسية اليوم إذا كنت ترغب فى تجنب الاضطرابات الكبرى.>برج الأسد على الصعيد الصحي:> الحوادث البسيطة هى احتمال قوي، وخصوصا على الطريق؛ لذلك يجب أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم الآن، حتى لو كنت حذرا، قد يكون سبب وقوع الحادث من قبل تهور الآخرين، لابد من استراتيجية دفاعية وقليلا من اهتمام إضافى يمكن أن يساعد على تجنب المتاعب الكبرى اليوم.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:> اليوم سوف يكون مكثف عاطفيا، وسوف تجلب شغف كبير لكل ما تفعله اليوم والنجاح سيكون نتيجة حتمية،كنت قد تجنبت مشكلة لأنها قريبة جدا لك، ولكن اليوم هو أفضل يوم لمعالجة هذه القضية ومواجهته وجها لوجه.>برج العذراء على الصعيد المهني:>إن حصلت على مكافأة مالية من عملك، فلا تبخل على نفسك بأى شيء، فأنت تستحق أن تكافئها حتى تستطيع بعد ذلك أن تواصل فى العمل بروح جيدة.

على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك له الكثير من الحقوق عليك، لذا اهتم به بشكل أكبر، وفاجئه، واقضى على الرتابة والملل الذى قد يشعر به، فخذ أنت المبادرة وفاجئه بهدية حتى ولو بسيطة وبدون مناسبة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>عقلك لديه حق عليك كبدنك، فلا تتناساه، قم بالأنشطة التى تُساعدك على صفاء ذهنك، وتقلل من توترك، وتنمى عقلك، فأنت تحتاج لتوازن بين العقل والجسد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>شغفك، ومثابرتك، وصمودك، سيساعدان على نجاحك وتميزك فى الحياة المهنية، والعاطفية، وفى كل الجوانب، فحافظ على هذا النجاح

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 17/2/2016

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 17/2/2016

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 17/2/2016

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 17/2/2016

>الجوزاء على الصعيد المهني:>تذبذب الآراء والقرارات لن يتناسب مع الواقع المهنى، فالحياة الخاصة شىء، والحياة المهنية شيء آخر، بالرغم من قدرتك على تولى المناصب القيادية، إلا أن آراءك غير المستقرة، تقلل من كفاءتك عند رؤسائك، ويمكن أن تخسر مجهود بذلته لفترات طويلة، بسبب القرارات المتغيرة.>على الصعيد العاطفي:>الذكاء وحده لا يكفى، طبيعة شخصيتك التى تميل دائماً نحو الأشياء العملية، تجعل شريك حياتك فى احتياج عاطفى مستمر، أنت تجيد لغة الحوار، لكنك لا تستثمر ذلك مع الحبيب، حاول ان تتحدث أكثر وتعبر عن مشاعرك بشكل واضح، دون اللجوء إلى اسلوب غير مباشر.>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، وتحتاج إلى استعادة نشاطك الجسدى، واللقاء بشخصيات قريبة إلى قلبك، حتى تجدد طاقتك، الأفراط فى تناول الحلويات، سيظهر أثره عليك لاحقاً، فحاول أن تضبط عاداتك الغذائية، حتى تتجنب مشكلاتها.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى محيط العمل، بسبب تغير آرائه بشكل مستمر، مما يجعل يظهر شخص غير قادر على اتخاذ القرارات السريعة ويقلل من كفاءته المهنية، والميل إلى الطريقة العملية فى التعبير عن المشاعر يخلق جو غير مستقر بينه وبين الحبيب، والعادات الغذائية الخاطئة، من الممكن ان تكون سبب مشكلات صحية قادمة.>برج الدلو على الصعيد المهني:>الجدال فى أى وقت لن يفيدك فى محيط العمل، تتعجل فى إطلاق الأحكام على الأمور دون دراية بتفاصيلها، مما يجعلك تظهر بمظهر سيء أمام المحيطين بك، حاول أن تتأنى فى الحديث وإصدار قراراتك، وتعرف على بواطن الأمور حتى يكون جدالك على حق، واتبع هذا الأسلوب فى أفكارك للعمل أيضاً.>على الصعيد العاطفي:>غرورك فى الحديث وثقتك الزائدة، تجعل المحيطين بك ينفرون من التعامل معك، ولأن الأنانية من أخطر عيوبك، حاول أن تسيطر على هذه الصفة السيئة، حتى لا تخسر أشخاص مقربين منك، فلا يمكن ان تسير المعاملات فى اتجاه واحد فقط، الأخذ يجب أن يقابل بالعطاء.>الدلو على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية مستقرة، لكنك لن تسلم من تقلبات الجو، احذر من حالات البرد المفاجىء، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى، نوعاً من الوقاية، ولا تهمل فى عدد ساعات نومك، ولا تنسى قسطاً يومياً قليلاً من الراحة.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش يوم ملىء بالمشكلات بسبب بعض صفاته السلبية التى تظهر على مستوى تعاملاته، مثل الأنانية والغرور والثقة الزائدة، وبالطبع الجدال الذى يعتبره برج الدلو من أساسيات حياته، ولا يمكن أن يفعل شىء دون جدال، حتى إن كان هو الشخص المخطئ.>الميزان على الصعيد المهني:>تستعيد ريادتك المهنية، وتقدم اداء مميز فى تنفيذ مجموعة من الأفكار الصعبة، وتلقى اهتماماً كبيراً من قبل زملائك، والأحوال المالية فى طريقها للتحسن، إلا أن الشعور بالضغط فى العمل لن ينتهى مرة واحدة، حاول أن تنظم وقتك حتى تحافظ على ما وصلت إليه، بعد عناء دام لفترات طويلة.>على الصعيد العاطفي:>أخبار سارة تسعد قلبك بشدة، وأمنية كنت تسعى لتحقيقها منذ فترة كبيرة، ستقترب من تحقيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستأخذ قرارات حاسمة بشكل مؤكد دون تردد، وستجد دعم كبير من المحيطين بك، الذين يلحظوا سعادتك بهذه القرارات، والمفاجئات السعيدة لن تكون بعيدة عنك فى الفترة المقبلة.>برج الميزان على الصعيد الصحي:>حالتك الصحية مستقرة، فقط تحتاج إلى الاستجمام مع الأصدقاء، وممارسة رياضتك المفضلة، وسماع الموسيقى سيحفز حالة الحماس الفكرى والعاطفى التى تعيشها، حافظ على هذه الأجواء واستغلها بشكل جيد ومنظم.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة خاصة فى حياته يحسم فيها بعض الأمور الهامة دون التردد الذى لا يفارقه، ومجموعة من المفاجئات السارة تأتى تباعاً، وتخلق عنده جو من الحماس فى المحيط المهنى، والأجواء مناسبة للعودة للهوايات القديمة وممارسة الرياضة المفضلة والخروج مع الأصدقاء.>برج الحمل على الصعيد المهني: يلزمك الكثير من التركيز للقيام باستثمارات؛ لتحسين الأمور المالية، تحكم فى نفسك! للتو بعض الخصائص الجديدة، لكن لا تذهب لأى مشروع الآن فكر فقط، لا شئ يستدعى ضغط نفسك اليوم، أفضل لك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

على الصعيد العاطفي: تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك، أنه كان تحت ضغط هائل ولكن كنت قد انشغلت مع كيفية تأثيره عليك وموقف شريك حياتك نحوك، أنت بحاجة إلى أن ندرك أن مطالب الحب الدعم غير المشروط وهذه ليست المرة الأولى للقلق حول ذاتك بدلا من أن شريك حياتك.

برج الحمل على الصعيد الصحي: يحدث لك اليوم بعض الأمراض البسيطة، قد كنت تعانى من البرد، والسعال أو الصداع،كنت تشعر بألم فى معصمك أو الإصبع، سوف تبطئ وتيرة يومك، لا تبتئس، إذا كان ذلك ممكنا، واتخاذ بقية اليوم للتنزه، غدا سوف تكون العودة فى العمل، تجنب شرب المشروبات الباردة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: التركيز والإدراك هما فى ذروتهما الآن، وهذا يجعلك حساسا خارج إلى الناس بمحنتك، هذا وسوف تساعدك على إصلاح أى خرق فى الماضي، قد تأتى فى اتصال مع شخص يهمك اليوم، هذا هو الوقت المناسب لتعويض الاختلافات، حتى إذا كان ينطوى على عدد قليل محرجا.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>سوف تنتهى من كل الأعمال المكلف بها فى الوقت المحدد لذلك لا تقلق عزيزى الحوت ولا تجعل التوتر يسيطر عليك، ولا بأس من استشارة بعض المختصين فى الأمور التى لا يوجد لديك خبرة كافية بها.

على الصعيد العاطفي:

>انت فى الطريق لفهم ما تريده حقا من العلاقة الحالية وما تتوقعه منها، قد تدرك أن اهداف حياتك لا تتوافق ع شريكك الحالى، ومع ذلك فكر جيد جدا قبل اتخاذ أى قرارات جذرية فى حياتك حتى لا تندم مستقبلا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الصحة الجيدة مفتاح السعادة وأنك لن تستطيع أن تستمع بأى شئ إذا كنت تنغمس فى العادات التى تضر صحتك بشكل كبير، اليوم مناسب تماما لكى تقوم بتغيير تلك العادات حتى تنعم بحياة أفضل وأكثر صحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يسيطر عليك التفاؤل اليوم حاول نشر طاقتك الإيجابية، هذا من شأنة أن يقضى على التوتر الذى أصاب علاقتك ببعض المحيطين بك الفترة السابقة. عليك أن تكون أكثر مرونة فى العمل وتتقبل المزاح والمرح مع الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

>الأوقات الصعبة قد ولت لقد تعاملت بنجاح مع كل العقبات، يمكنك الآن البدأ فى الأسترخاء فالضغط سوف يقل بشكل ملحوظ، ربما تحظى ببعض من المكاسب المالية لطالما انتظرتها وسعيت إليها من فترة هذا هو الوقت المناسب لاستخدام تلك المكاسب فى استثمارات طويلة الأجل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

>يجب أن تفكر فى علاقتك مع الشريك بنظرة عملية ومنطقية القلب وحده لا يفيد عزيزى السرطان حاول أن توافق بين العقل والعاطفة حتى تحظى بعلاقة ناضجة وناجحة لا تندم عليها مستقبلا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>مطالب عملك كثيرة هذة الأيام مما يجعلك تهمل صحتك بشكل ملحوظ، من الممكن أن تستيقظ مبكرًا وتحاول الذهاب إلى عملك عن طريق المشى فذلك من شأنة أن ينعكس إيجابيا على نشاطك العقلى والجسدى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تشعر اليوم بكثير من الخمول وتريد قضاء بعض الوقت فى المنزل، لا بأس عزيزى السرطان فى بعض الأسترخاء ولكن حاول استغلال هذا الوقت فى تعلم بعض الأمور التى تطور من عملك ودراستك.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>عرض عمل جيد قد يكون فى الطريق إليك، قد تكون لا تفكر فى تغيير وظيفتك فى الوقت الحالى أو حتى تكون راضيا عن وضعك فى العمل ولكن فكر جيدًا العمل الجديد قد يكون فرصة رائعة ستفتح لك أفاقا لمستقبل ناجح.

على الصعيد العاطفي:

>سوف تحصل على تغيير فى علاقتك يحولها للشكل الرومانسى الذى كنت تبحث عنه من وقت طويل، وقت مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة فى علاقتك مع الشريك ولكن حاول دائما أن يصاحب عقلك أى قرار تتخذه ولا تعتمد فقط على العاطفة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>احذر من الأمراض التى قد تنتقل إليك عن طريق العدوى، ولا تتردد فى استشارة الطبيب فورا فى حالة شعورك بأى وعكة صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الحياة قد تجعلك أمام خيارين لا ثالث لهم وعليك اتخاذ القرار المناسب، قد يكون ذلك صعب ومؤلم بالنسبة لك تحمل خسارة أى منهم، استمع إلى قلبك سيساعد فى إيجاد الطريق!. فى وقت فراغك أصنع قائمة من الأهداف وحدد أولوياتك فى الفترة القادمة وأبدأ فى التنفيذ