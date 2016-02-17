النائبة بسنت فهمى: الحديث حول تفوق نمونا الاقتصادى عن أمريكا "نكتة مضحكة"

قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، إن مقارنة النمو الاقتصادى المصرى بالنمو فى أمريكا، نكتة مضحكة، موضحا أن النسبة فى الدول المتقدمة عندما تكون ضعيفة لا يعنى أن اقتصادها ضعيف، لأن قواعد النمو لديها راسخة.

وأضافت بسنت فهمى، لـ"اليوم السابع" أنه إذا كانت نسبة النمو الاقتصادى فى مصر أقوى من دول أخرى لا يعنى أن اقتصادها أقوى منهم، فليس لدينا أسس النمو الاقتصادى حتى الآن لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القواعد التى بنت عليها نموها الاقتصادى.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد أن النمو الاقتصادى فى مصر أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "إحنا أفضل من أمريكا فى النمو الاقتصادى".

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