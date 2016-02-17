أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائبة بسنت فهمى: الحديث حول تفوق نمونا الاقتصادى عن أمريكا "نكتة مضحكة"

Google+ Print
النائبة بسنت فهمى: الحديث حول تفوق نمونا الاقتصادى عن أمريكا "نكتة مضحكة" النائبة بسنت فهمى: الحديث حول تفوق نمونا الاقتصادى عن أمريكا "نكتة مضحكة"
قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، إن مقارنة النمو الاقتصادى المصرى بالنمو فى أمريكا، نكتة مضحكة، موضحا أن النسبة فى الدول المتقدمة عندما تكون ضعيفة لا يعنى أن اقتصادها ضعيف، لأن قواعد النمو لديها راسخة.

وأضافت بسنت فهمى، لـ"اليوم السابع" أنه إذا كانت نسبة النمو الاقتصادى فى أقوى من دول أخرى لا يعنى أن اقتصادها أقوى منهم، فليس لدينا أسس النمو الاقتصادى حتى الآن لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القواعد التى بنت عليها نموها الاقتصادى.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد أن النمو الاقتصادى فى مصر أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "إحنا أفضل من أمريكا فى النمو الاقتصادى".


>- بالفيديو.. وزير الصناعة لـ"يوم بيوم": نمونا الاقتصادى أفضل من أمريكا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين