بالفيديو..خالد صلاح لتيمور السبكى:سلم نفسك وجودك تحت طائلة القانون يحميك وعائلتك

طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، تيمور السبكى بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وعدم الهروب، بعد قرار النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء بضبطه وإحضاره، بعد تطاوله على نساء الصعيد.

وقال خالد صلاح، موجهاً حديثه لتيمور السبكى "روح سلم نفسك لأن وضعك خطر، وربما وجودك تحت طائلة القانون يشكل حماية لشخصك وعائلتك".

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن "تيمور السبكى لن يستطيع السفر إلى أى دولة، لأن قرار النيابة العامة يمنعه من ذلك، وحال تسليم نفسه للأجهزة الأمنية فمن الممكن أن يثبت حسن نواياه، لكن الهروب لن يفيده بشئ، "مضيفاً "هناك أشخاص مثل خيرى رمضان دفع الثمن رغم أنه من المفترض ألا يكون فى هذا الوضع الذى قررته غرفة صناعة الإعلام ضده".

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