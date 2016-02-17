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خالد صلاح: هناك من يريد افتعال أزمة بين مصر والسعودية بسبب الحرب فى سوريا

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خالد صلاح: هناك من يريد افتعال أزمة بين مصر والسعودية بسبب الحرب فى سوريا خالد صلاح: هناك من يريد افتعال أزمة بين مصر والسعودية بسبب الحرب فى سوريا
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، إن علاقة مع المملكة العربية ، لا تحتمل مزايدات الصغار الذين يعكفون على مواقع "السوشيال ميديا" وبعض برامج الإعلام والراديو، لافتاً إلى أن هناك من يتجرأ لافتعال أزمة لم تعلن، وخاصة أن مصر لم تخرج بتصريحات تفيد بوجود خلافات مع السعودية، وكذلك السعودية لم تصرح بهذا الأمر، أو تهاجم مصر بسبب عدم المشاركة فى الحرب البرية بسوريا.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن "ما صرح به وزير الخارجية المصرى سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء، بأن مصر لن تتورط فى حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، بجانب أن دولتنا مع الحل السياسى فى سوريا موقف يجب أن تحترمه المملكة العربية السعودية، لذلك لا يجب أن يخرج أحد بتصريحات توقعنا فى أزمة مع المملكة".

وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الجيش المصرى ملك للدولة ولمحاربة الأعداء الموجودين بالداخل، ولا يجوز مشاركة القوات المسلحة المصرية مع أى طرف آخر فى إطار حسابات معينة، مضيفًا "هناك بعض الأشخاص يريدون جر البلدين لخناقة إعلامية أو سياسية".


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