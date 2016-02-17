موجز المحافظات.. ضبط خرائط مزورة لحدود مصر وأسلحة بيضاء بميناء السخنة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أن مباحث أمن الموانئ بميناء العين السخنة بالسويس، تمكنت من ضبط حاوية تحتوى على كرات مجسمة لخرائط الكرة الأرضية مزورة لحدود مصر تضمنت وضع حلايب وشلاتين خارج حدود البلاد، كما تم ضبط آلاف من الأسلحة البيضاء وكميات من أعضاء تناسلية صناعية.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تفجير عبوتين ناسفتين على طريقى العريش رفح وطريق الشيخ زويد، موضحة أن العبوتين كانتا مجهزتين للتفجير أثناء مرور آليات أمنية، وتم اكتشافها وتفجيرها.

واقتحم أهالى مسجل خطر بمدينة المطرية فى محافظة الدقهلية، المستشفى العام، واستولوا على جثمان المسجل من داخل المشرحة، وفروا هاربين، حيث لقى مسجل الخطر مصرعه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمدينة المطرية.

وأصدر اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، تعليمات إلى العميد أحمد فاروق القرن، مدير المباحث الجنائية، ا بالتفتيش على كل الشقق وعمل حصر شامل لكل قاطنى مدينة طور سيناء وشرم الشيخ ودهب، لتفقد المقيمين بها، والاستعلام أمنياً عن طريق الفحص الأمنى، وذلك ستعداداً لمؤتمر أفريقيا 2016، الذى يعقد بشرم الشيخ، فى الفترة من 20 إلى 21 فبراير.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، وكلية وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن 3 أشخاص أصيبوا فى حادث اصطدام قطار رقم "692"، والذى اصطدم بجرار زراعى حال عبوره من معبر غير قانونى ما بين محطة الخطاطبة وكفر داود، حيث أصيب سائق القطار ومندوب شرطة وعامل فى "حادث المناشى".

كما توقفت حركة المرور على طريق "مصر- الإسكندرية" الزراعى السريع، بمدخل مدينة طوخ، بسبب انقلاب سيارة بمقطورة، وانتقل على الفور رجال المرور وتم رفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وإلى أهم الأخبار:

ضبط خرائط مزورة لحدود مصر وأسلحة بيضاء بميناء السخنة فى السويس

قوات إنفاذ القانون تحبط محاولتين إرهابيتين فى شمال سيناء

مصدر: إغلاق معبر رفح رسميا بعد 3 أيام من تشغيله

أهالى يسرقون جثة مسجل خطر قتل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

بالصور.. قداس تذكارى لضحايا "داعش" بمطرانية سمالوط

استنفار أمنى بشرم والطور ودهب استعدادا لمؤتمر أفريقيا 2016 بشرم الشيخ

ناظر محطة الخطاطبة بالفيوم: انتظام حركة القطارات على خط المناشى

إعادة فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى بعد توقف حركة المرور لانقلاب سيارة نقل

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