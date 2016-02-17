الداخلية تعلن أسماء شهيد ومصابى حادث استهداف كمين المرازيق بالجيزة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بقيام مجهولين يستقلون إحدى الدراجات البخارية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة التأمين المعينة بنقطة الميزان بطريق أسيوط الزراعى بنطاق محافظة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة أحمد السيد الغاوى من قوة مركز شرطة البدرشين، وإصابة كل من أمين الشرطة أحمد محمد سيد سلام، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأمين الشرطة عثمان حسين توفيق، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وجارى تمشيط المنطقة محل الحادث لضبط الجناة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- الداخلية: استشهاد أمين شرطة وإصابة اثنين فى هجوم على كمين بالجيزة (تحديث)