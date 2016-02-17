النيابة تأمر بتشريح ودفن جثمان أمين الشرطة ضحية الهجوم على "كمين المرازيق"

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور، رئيس النيابة، بتشريح ودفن جثمان أمين الشرطة الذى لقى مصرعه فى هجوم مجهولين مسلحين بقرية المرازيق بمركز البدرشين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث تمهيدا لسماع أقوالهم.

انتقل فريق من النيابة، إلى موقع الحادث للمعاينة، والتى تبين من خلالها وجود فوارغ طلقات وأثار بقع دماء متناثرة وبقايا زجاج مهشم، والتى تم تجميعها بواسطة المعمل الجنائى لمعاينتها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه فى حوالى الساعة الـ11 من مساء الثلاثاء، هاجم مسلحون مجهولون كمين المرازيق بالبدرشين، وأمطروه بوابل من النيران مستخدمين الأسلحة الآلية والخرطوش وفروا هاربين.

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