أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/2/2016
على الصعيد المهنى: إن حصلت على مكافأة مالية من عملك، فلا تبخل على نفسك بأى شىء، فأنت تستحق أن تكافئها حتى تستطيع بعد ذلك أن تواصل فى العمل بروح جيدة.

على الصعيد العاطفى: شريك حياتك له الكثير من الحقوق عليك، لذا اهتم به بشكل أكبر، وفاجئه، واقضى على الرتابة والملل الذى قد يشعر به، فخذ أنت المبادرة وفاجئه بهدية حتى ولو بسيطة وبدون مناسبة.

برج العذراء على الصعيد الصحي: عقلك لديه حق عليك كبدنك، فلا تتناساه، قم بالأنشطة التى تُساعدك على صفاء ذهنك، وتقلل من توترك، وتنمى عقلك، فأنت تحتاج لتوازن بين العقل والجسد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: شغفك، ومثابرتك، وصمودك، سيساعدان على نجاحك وتميزك فى الحياة المهنية، والعاطفية، وفى كل الجوانب، فحافظ على هذا النجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى