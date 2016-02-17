حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى: إن حصلت على مكافأة مالية من عملك، فلا تبخل على نفسك بأى شىء، فأنت تستحق أن تكافئها حتى تستطيع بعد ذلك أن تواصل فى العمل بروح جيدة.

على الصعيد العاطفى: شريك حياتك له الكثير من الحقوق عليك، لذا اهتم به بشكل أكبر، وفاجئه، واقضى على الرتابة والملل الذى قد يشعر به، فخذ أنت المبادرة وفاجئه بهدية حتى ولو بسيطة وبدون مناسبة.

برج العذراء على الصعيد الصحي: عقلك لديه حق عليك كبدنك، فلا تتناساه، قم بالأنشطة التى تُساعدك على صفاء ذهنك، وتقلل من توترك، وتنمى عقلك، فأنت تحتاج لتوازن بين العقل والجسد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: شغفك، ومثابرتك، وصمودك، سيساعدان على نجاحك وتميزك فى الحياة المهنية، والعاطفية، وفى كل الجوانب، فحافظ على هذا النجاح.