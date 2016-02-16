ليلة_الأبطال – ديفيد لويز: المهمة لن تكون سهلة في لندن

يؤمن ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان أن فريقه لم يضمن التأهل بعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأنه سيخوض مباراة صعبة مع تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدافع البرازيلي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"بالطبع الفوز جعل لدينا أفضلية من أجل التأهل للدور التالي".

واستدرك"لكن مباراة العودة في ستامفورد بريدج لن تكون سهلة، ستكون مباراة صعبة للغاية".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء العودة بالعاصمة الإنجليزية لندن في التاسع من شهر مارس المقبل.