مقتل 15 مدنيا فى غارة للتحالف الدولى على بلدة بشمال شرق سوريا

قتل 15 مدنيا على الأقل فجر الثلاثاء فى غارة جوية للتحالف الدولى بقيادة واشنطن استهدفت مدينة الشدادى، اهم معاقل تنظيم داعش فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة أ ف ب "قتل 15 مدنيا وأصيب 20 آخرون على الأقل فى غارة جوية لطائرات التحالف الدولى استهدفت فرنا فى مدينة الشدادى"، مشيرا إلى أن العدد مرشح للإرتفاع.

وأوضح عبد الرحمن ان القصف تزامن مع هجوم لقوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من التحالف الدولي، على مواقع الجهاديين فى المدينة.

ويسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على مدينة الشدادى الواقعة فى ريف الحسكة الجنوبى.

وحققت قوات سوريا الديموقراطية فى نوفمبر العام الماضى تقدما كبيرا فى ريف الحسكة الجنوبى فى اولى معاركها ضد تنظيم داعش منذ تأسيسها فى 12 اكتوبر. ونجحت باستعادة 1400 كلم مربع فى المنطقة بغطاء جوى وفره لها التحالف الدولى.

ويشن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة غارات على تنظيم داعش فى سوريا منذ سبتمبر 2014.

وقال المرصد السورى ان ضربات التحالف أسفرت حتى 23 يناير عن مقتل أربعة ألاف و256 شخصا بينهم 332 مدنيا منهم تسعون طفلا. وأدت هذه الضربات إلى مقتل 3787 مقاتلا فى تنظيم داعش ونحو 150 مقاتلا فى فصائل أخرى بينها جبهة النصرة.

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