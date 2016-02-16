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إضراب 7أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية احتجاجًا على حبس شخصين من عائلتهم

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إضراب 7أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية احتجاجًا على حبس شخصين من عائلتهم إضراب 7أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية احتجاجًا على حبس شخصين من عائلتهم
دخل لليوم الثالث على التوالى 7 أفراد من عائلة خربوش، والكائنة بقرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بمستشفى الشهداء العام، فى إضراب عن الطعام والشراب احتجاجا على قيام مباحث الشهداء بحبس 2 من أفراد العائلة وذلك بحجة قيامهما بالتعدى على أفراد الشرطة أثناء تنفيذ حملة إزالة بقطعة أرض تابعة لهم.

وطالب الأهالى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، بالتحقيق فى الواقعة وسرعة الإفراج عن المحبوسين، وأكدوا أن 7 منهم دخلوا فى إضراب عن الطعام والشراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بالتحقيق فى الواقعة، مستشهدين بإبراهيم خليف عضو مجلس النواب لأنه كان حاضرا الإزالة وشاهد بنفسه قيام أفراد الشرطة بالتعدى على أفراد العائلة، وعقب ذلك قام أفراد الشرطة بعمل تقارير طبية.
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