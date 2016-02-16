ليلة_الأبطال – رونالدو: روما؟ سنرى من هو الأفضل في الملعب

أكد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد أن فريقه سوف يواجه روما من أجل تحقيق الانتصار لمواصلة إكمال حلمه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما يوم الأربعاء لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الثلاثاء قائلا: "أرغب في الاستمتاع ومساعدة ريال مدريد على الفوز. إنها بطولة ذات أهمية خاصة ولكن أنا أرغب دائما في القيام بعمل جيد. سنواجه فريقا تدعمه جماهيره ولكن نحن سنحاول اللعب جيدا والفوز بالمباراة".

وتابع كريستيانو "دائما ما أرى ريال مدريد هو المرشح الأقوى. في تلك البطولة لدينا ألقاب أكثر من أي فريق أخر. امكانية الفوز بالدوري الإسباني لا تزال قائمة وإن كانت النقاط ليست في صالحنا".

وحول ما قاله مدرب روما لوشانو سباليتي بأن فرص الفريقين متساوية علق بقوله "هذا الأمر حقيقي ولكن ربما يتغير أثناء المباراة وسنرى من هو الأفضل".

وعن استمرار لاعب روما، توتي، في الملاعب على الرغم من أن عمره 39 عاما قال "إنه أمر رائع وهو مرجعية بالنسبة للجميع. يظهر أن السن ليس مهما. إنه أمر جيد بالنسبة له ولكرة القدم والصغار، ويظهر أنه لا توجد حدود في كرة القدم".

وردا على سؤال بخصوص عدم تسجيله في المباريات المقامة خارج سانتياجو برنابيو منذ شهر نوفمبر الماضي أجاب على الصحفي "منذ وصولي إلى إسبانيا، اذكر لي لاعبا سجل أكثر مني خارج ملعبه؟ لا يوجد".