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#ليلة_الأبطال - ساكي: سرعة صلاح تهديد واضح لريال مدريد.. وهذا حله

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#ليلة_الأبطال - ساكي: سرعة صلاح تهديد واضح لريال مدريد.. وهذا حله #ليلة_الأبطال - ساكي: سرعة صلاح تهديد واضح لريال مدريد.. وهذا حله

قال أريجو ساكي أيقونة ميلان ومدرب إيطاليا السابق إن محمد صلاح جناح روما سيشكل خطورة على مرمى ريال مدريد في مواجهة الفريقين بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو مساء الأربعاء، ويتوقع مشاركة صلاح ضد الميرنجي.

وأضاف ساكي في حواره مع صحيفة (ماركا) الإسبانية "روما الآن تغير كثيرا ويضم لاعبين بشخصيات ومهارات فردية، مثل سرعة محمد صلاح".

وتابع "صلاح يقوم بالمراوغات بشكل رائع لكن كل شيء يعتمد على ريال مدريد، إذا لعبوا مترابطين جيدا يتوقع ألا يعانون من مشاكل".

"سمعت أن مارسيلو لن يلعب غدا، وهو ما يمنح صلاح فرصة لتشكيل خطورة على ريال مدريد".

وأتم "غياب مارسيلو سيتعين على دفاع ريال مدريد أن يأخذ حذره واللعب بشكل متقارب لإيقاف صلاح".

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أكد أنه لن يغامر بمارسيلو في مباراة روما.

وشدد على أن موقف مارسيلو يتحدد صباح الأربعاء إذا لم يكن في كامل لياقته فلن يشارك.

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