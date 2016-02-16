عبور 3 آلاف شخص من العالقين بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح

بلغ إجمالي عدد العابرين لميناء رفح البري خلال افتتاحه، لمدة 3 أيام، 3418 فردا من العالقين بين مصر وقطاع غزة، فضلا عن إدخال 5765 طنا من الأسمنت و6 أطنان من الكتب الأزهرية.

وأكد مصدر مسئول بميناء رفح البري أنه تم افتتاح ميناء رفح البري، يوم السبت الماضي ولمدة 3 أيام، استثنائيا من الجانبين لعبور العالقين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع؛ حيث وصل إلى البلاد من قطاع غزة 2316 فردا من العالقين والحالات الإنسانية، وغادر البلاد إلى القطاع 1102 فردا .

ومن جهة أخرى، تم خلال نفس الفترة إدخال 64 شاحنة تقل 5765 طنا من الأسمنت، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار في قطاع غزة، علاوة على دخول 6 أطنان من الكتب الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لتوزيعها على المعاهد الأزهرية في قطاع غزة.