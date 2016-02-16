“فوكس نيوز” : “داعش” يعاني من عجز شديد في السيولة المالية

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن تنظيم “داعش “الإرهابي يعاني في الوقت الراهن من عجز شديد في السيولة النقدية دفعه الى خفض مرتبات افراد التنظيم.

وأضافت الشبكة الأمريكية، في تقرير إخباري الليلة، أن قيادة التنظيم في مدينة الرقة السورية طلبت من سكان المدينة ضرورة سداد فواتير المرافق كالكهرباء والمياه بالدولار الأمريكي والذي يتم الحصول عليه من السوق السوداء، كما أنها بدأت أيضا فى الإفراج عن المحتجزين لديها بعد سداد 500 دولار عن الشخص الواحد”.

وأكد التقرير أن تنظيم “داعش” – الذي اضطر فى يوم من الأيام الى صك عملة خاصة يواجه فى الوقت الراهن صعوبات شديدة فى سداد المصروفات بسبب ضربات قوات التحالف المتوالية فضلا عن تراجع إيراداته منذ الخريف الماضي.

وأشار إلى أن التنظيم، الذي زرع الولاء بين اتباعه من خلال دفع رواتب عالية وتقديم علاوات على إنجاب الأطفال وتقديم حوافز مالية للمتزوجين الجدد خلال شهر العسل، بدأ فى الوقت الراهن فى التراجع عن دفع أقل القليل من هذه الأموال.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن أحد سكان مدينة الفالوجة العراقية قوله “إن المقاتل الذي كان يعمل لحساب داعش ويحصل فى وقت من الأوقات على راتب يقدر بـ400 دولار شهريا بات الآن عاجزا عن الحصول على هذا الراتب على الإطلاق، فيما قرر “داعش” خفض عدد الوجبات اليومية في الفالوجا إلى وجبتين فقط.

> وتابع ساكن الفالوجا – الذي رفض الكشف عن هويته خوفا من وقوعه فى أيدى التنظيم وقتله فى نهاية الأمر – أن التنظيم يفرض دفع مبلغ ألف دولار على أي شخص من أفراد عائلته الذين مازالوا محتجزين فى الفالوجا مقابل مغادرتها، حيث كانت الفالوجا أول مدينة عراقية تسقط فى أيدى داعش عام 2014 ” .

> وفى مدينة الموصل، تحول تنظيم داعش عن جلد الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الزي المحدد فى الأراضى الخاضعة لسيطرته ، وبدأ فى تحصيل غرامات مالية عليهم بدلا من توقيع عقوبة الجلد ، كما ان التنظيم بدأ فى مصادرة السلع الثمينة خاصة السيارات التي تباع لاحقا في سوريا، وذلك طبقا لشهادة بعض سكان الموصل.