داعش تقلل من شأن أى تدخل برى سعودى فى سوريا

قال تنظيم داعش إنه سيقاتل أى قوات برية سعودية تدخل سوريا مشيرا إلى أن التدخل السعودى قد يزيد من التعقيدات لكنه لن يسهم فى تعزيز قوة أعداء التنظيم.

وقالت السعودية إنها مستعدة للمساهمة فى أى عملية برية فى سوريا يقررها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقال التنظيم اليوم الثلاثاء فى صحيفة النبأ الأسبوعية التابعة له "هذا التدخل إن حدث فلن يقدم الكثير لأعداء داعش."

وأضاف "وبالتالى فإن رؤية الدولة الإسلامية لهذا التدخل لن تختلف عن رؤيتها تجاه التدخل الأمريكى لصالح الروافض ومرتدى الأحزاب الكردية أو الروسى لصالح النصيريين."

وتابع "فهى (الدولة الإسلامية) تستمر فى قتالها لكل المشركين والمرتدين مهما تغيرت ألوانهم وأوطانهم وألسنتهم."

كانت السعودية قالت فى وقت سابق هذا الشهر إنها تعتقد أن هزيمة الدولة الإسلامية فى سوريا تحتاج أن يجمع التحالف بين العمليات الجوية والأرضية. وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين المدعومين من إيران فى اليمن منذ مارس 2015.

وتعتبر السعودية وهى داعم رئيسى للمعارضة السورية التى تسعى للإطاحة بالأسد عضوا نشطا فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية فى سوريا منذ 2014 ونفذت أكثر من 190 مهمة جوية.

كان وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر قال الأسبوع الماضى إنه يتوقع إرسال السعودية والإمارات قوات خاصة إلى سوريا لمساعدة مقاتلى المعارضة المحليين فى حملتهم لاستعادة مدينة الرقة العاصمة الفعلية لداعش.

وأكدت السعودية يوم السبت أنها أرسلت طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية للمشاركة فى قتال داعش.

>