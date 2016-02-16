الموافقة على تخصيص 34 فدان من أرض "غزل المحلة" لإقامة منطقة صناعية كبرى

وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على تخصيص 34 فدان من أرض فضاء تابعة لشركة غزل المحلة خلف نادى الصيد الرياضى بمساكن كفر حجازى لإقامة منطقة صناعية كبيرة بنظام حق الانتفاع بمساحات مختلفة تبدأ من 500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع لإقامة مشروعات استثمارية فى صناعات الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها.

وعقد اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة اجتماعاً مع وكيل وزارة الاستثمار والمفوض العام لشركة غزل المحلة بحضور أحمد فكرى رئيس حى ثان المحلة، والدكتور محمود شحاته، والدكتور محمد خليفة نواب دائرة مركز المحلة، والمهندس رضا الوردانى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لبحث تسليم الأرض وطرحها للبدء فى إنشاء المشروعات بحق انتفاع لمدة 60 سنة على أن يكون إيجار المتر 110جنيه فى العام تزيد 3 % سنوياً.

ويذكر أن قرار التخصيص قد صدر عام 2006 فى عهد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار، وتم سداد 200 مليون جنيه لشركة غزل المحلة مقابل حق الانتفاع.