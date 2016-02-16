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ندوة بمديرية الأوقاف بسوهاج حول مكافحة الإدمان وسبل علاجه

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ندوة بمديرية الأوقاف بسوهاج حول مكافحة الإدمان وسبل علاجه ندوة بمديرية الأوقاف بسوهاج حول مكافحة الإدمان وسبل علاجه
عقدت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الثلاثاء، ندوة بمركز المراغة بعنوان "مكافحة الإدمان وسبل علاجه" بحضور بعض القيادات من مديرية الأوقاف وعبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، والشيخ فهدى ماجد همام مدير عام المتابعة الدينية بأوقاف سوهاج، والشيخ عاطف خليفة وكيل المتابعة الدينية بالمديرية.

وتحدث فى الندوة الدكتور على خليل مدير الإرشاد الدينى بأوقاف سوهاج والقائم بعمل مدير الدعوة عن حرمة المسكرات فى القرآن والسنة وأضرار ها على الجسم والتى تؤدى به إلى الهلاك كما تحدث أيضا الدكتور معتز عبدالمعتمد محمد الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج وتناول الموضوع من ناحية علمية اجتماعية وسبل العلاج الصحى والنفسى والاجتماعى للمدمن.

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