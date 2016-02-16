صلاح عيسى: الحكومة «زعلانة» من قانون الصحافة الموحد

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وعضو اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، إن الحكومة «زعلانة» من قانون الصحافة التي أعدته اللجنة، مشيرًا إلى طلب اللجنة للحكومة رؤية المشروع المقترح من ناحيتها، إلا أنها لا تمتلك أي مشروعات للقانون.

وأعرب «عيسى» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، عن مخاوفه التي وصفها بـ«المشروعة»، من أن يكون هناك جناح في الحكومة قلق من «المنزع الليبرالي» الذي تمت على أساسه صياغة القانون.

وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على قيام اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية، لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، لكنه لم يوافق بعد على التفاصيل.